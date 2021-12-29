1,5 млрд руб. направят на ремонт школ в Карелии

В республике в течение 2-х лет на капитальный школ выделят 1,5 млрд руб., о чем рассказал глава Карелии А. Парфенчиков.



Деньги используют для ремонта фасадов, кровли, внутренних коммуникаций 18 школ, которые заранее подготовили проекты ремонта.



В 2022 г. предусмотрено еще одно финансирование - 1,04 млрд руб., в 2023 г. - 443 млн руб из федеральной казны. Всего за 5 лет в республике отремонтируют 70 школ.



Капремонтом охватят Шуйскую школу № 1, Пряжинскую им. Героя Советского Союза М. Мелентьевой, Эссойльскую, Суоярвскую, Найстенъярвскую. Вешкельскую, Поросозерскую, № 9 им. И. Фрадкова, №24, 20 и14 в Петрозаводске, Спецшколу-интернат №14 в Надвоицах, спецшколу искусств в Петрозаводске, Чупинскую, Лахденпохскую, спецшколы-интернат № 23 и № 18 в Петрозаводске.



По разработанной в республике программе энергосбережения, повышения энергоэффективности в школах утеплят фасады, поменяют окна и установят теплоузлы. В рыпушкальской, рабочеостровской, чупинской уже школах стало теплее и комфортнее.

Чтобы привести школы в порядок нужно больше средств.