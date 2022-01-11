В Ненецком округе открыта подготовка личного состава Росгвардии

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 11.01.2022

Показные занятия по нормам безопасности в деятельности открыли новый период подготовки в Управлении Росгвардии НАО. Военнослужащим, сотрудникам показывали, как избегать травм и ранений, происшествий во время несения службы, в быту, обращении с военной техникой, вооружением, как тушить пожар, спасать провалившегося под лед, правильно оказывать доврачебную помощь. На уроках по военно-политической подготовке рассказали о приоритетных векторах развития РФ в 2022 г. и задачах, поставленных перед войсками нацгвардии.

Показные занятия нужны молодому пополнению, а также пришедшему на службу, опытным военнослужащим, сотрудникам. Каждый обязан владеть навыками личной, взаимной страховки и уметь оказывать помощь гражданам, сослуживцам. В НАО личный состав нацгвардии выезжает на места происшествий и проверяет причины срабатывания тревожных кнопок, срабатывания систем сигнализации, контролирует безопасность топливно-энергетического комплекса, соблюдение закона в области оборота оружия. Грамотные слаженные действия смогут предотвратить трагедии, спасти жизни. Об этом рассказал глава Управления Росгвардии по НАО подполковник полиции А. Димитриев.





Рекомендуем по теме:

В Ненецком округе закрыт пожароопасный сезон

В центре допобразования "Лапландия" пройдут IX открытые соревнования "Первая помощь"

Учения Росгвардии проводятся в Мурманске

На базе подводных сил Севфлота для юнармейцев из Гаджиево провели учения

Спасатели Коми Новый год провели на работе

В Вологде отметили День нацгвардии


В Архангельске прошла встреча с «арктическим» журналистом и режиссером В. Толкачевым

13 ведущих онкологов НМИЦ радиологии проведут «Онкопатруль» в НАО

НАО вошёл в топ-30 рейтинга регионов Всероссийской акции «Вода России»

«Семья года» России из Северодвинска зарегистрировала рождение 8-го ребенка

В Коми узаконят перевозки такси в соседние регионы

В Вологде будут судить организаторов местной ячейки «Свидетелей Иеговы»

Известные Олимпийские участники всех времен
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета