В Ненецком округе открыта подготовка личного состава Росгвардии

Показные занятия по нормам безопасности в деятельности открыли новый период подготовки в Управлении Росгвардии НАО. Военнослужащим, сотрудникам показывали, как избегать травм и ранений, происшествий во время несения службы, в быту, обращении с военной техникой, вооружением, как тушить пожар, спасать провалившегося под лед, правильно оказывать доврачебную помощь. На уроках по военно-политической подготовке рассказали о приоритетных векторах развития РФ в 2022 г. и задачах, поставленных перед войсками нацгвардии.



Показные занятия нужны молодому пополнению, а также пришедшему на службу, опытным военнослужащим, сотрудникам. Каждый обязан владеть навыками личной, взаимной страховки и уметь оказывать помощь гражданам, сослуживцам. В НАО личный состав нацгвардии выезжает на места происшествий и проверяет причины срабатывания тревожных кнопок, срабатывания систем сигнализации, контролирует безопасность топливно-энергетического комплекса, соблюдение закона в области оборота оружия. Грамотные слаженные действия смогут предотвратить трагедии, спасти жизни. Об этом рассказал глава Управления Росгвардии по НАО подполковник полиции А. Димитриев.