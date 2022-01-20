В Череповце откроется бизнес-школа в области креативных индустрий

Вологодская область >> Образование >> 20.01.2022

Проект реализуется на базе Агентства городского развития. Участники будут учиться созданию бизнес-проектов, относящихся к творческой индустрии, то есть к сфере дизайна, архитектуры, искусства, IT, литературы и театра. Эксперты расскажут, с чего начать свое дело, как избежать распространенных ошибок и грамотно подать идею. Ученикам предстоит развить навыки финансового планирования, управления проектами, выработки бизнес-идей. В процессе обучения планируется сделать акцент на практических занятиях.

Открытие первого в Череповце подобного учебного заведения поможет развитию экономики города и повысит его туристическую привлекательность, считает директор Агентства городского развития Оксана Андреева. Творческой молодежи будет предоставлена возможность реализации своего потенциала без необходимости переезда в крупные города. Сфера креативной индустрии отличается от других областей экономики важностью маркетинга и подачи бизнес-идеи для потенциальных клиентов.

Обучение на бесплатной основе начинается 8 февраля, заявки будут приниматься до 6 февраля. За 2022 год планируется принять 6 потоков. По итогам обучения каждый участник должен будет защитить свой бизнес-проект.





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