3 новых направления откроют для подготовки студентов вологодских колледжей

Юные волгожане смогут учиться по 2-м направлениям. Выпускники 9-х классов смогут выбрать направления: «Инфокоммуникационные сети, системы связи», «Техобслуживание, монтаж, ремонт электронных приборов» в Вологодском колледже информационных технологий и связи, «Слесарь по ремонту и обслуживанию подвижного состава» в химико-технологическом колледже Череповца.



В регионе 40 техникумов и колледжей, и ежегодно в них открываются новые направления. Летом стартует приемная кампания, а подать документы в учебное учреждение можно с июня через портал Госуслуг или почту. Вологодские заводы ждут выпускников, дадут квалифицированным специалистам рабочие места. Новые направления открываются исходя из потребностей региона в специалистах.



Приемная кампания предоставит 7736 мест на бюджете, 87 направлений в 38 образовательных учреждениям региона. В 2022 г. доступно больше бюджетных мест, чем в прошлом году, на 151.

Напомним, что прием документов начнется до 20 июня.