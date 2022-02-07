В Карелии дополнительно выделили 30 млн руб. на питание школьников с ограниченными возможностями

30 млн руб. выделят на питание учащихся с ограниченными возможностями. Пока в школах для всех детей из начальной школы есть только бесплатные завтраки. В среднем, старшем звене бесплатные завтраки получают дети с инвалидностью, из малообеспеченных семей, но дети с ограниченными возможностями в эту категорию не попали.



Парфенчиков рассказал, что качество питания, особенно горячего, контролируют регулярно, идет работа по переоснащению пищеблоков.



Глава Карелии А. Парфенчиков предложил обеспечить двухразовым питанием учащихся школ с ограниченными возможностями здоровья. Предлагается детям-инвалидам и с ограниченными возможностями дать бесплатное питание 2 раза в день.



В региональный закон будут внесены изменения, а из республиканской казны выделят на это дополнительные деньги.



Бесплатно будут кормить с сентября независимо от места проживания, формы образования. Эти дети уже получают питание бесплатно раз в день за счет федеральных средств.



В школах в 1-11 классах обучаются 5 тыс. детей с ограниченными возможностями.

