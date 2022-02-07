В Карелии дополнительно выделили 30 млн руб. на питание школьников с ограниченными возможностями
30 млн руб. выделят на питание учащихся с ограниченными возможностями. Пока в школах для всех детей из начальной школы есть только бесплатные завтраки. В среднем, старшем звене бесплатные завтраки получают дети с инвалидностью, из малообеспеченных семей, но дети с ограниченными возможностями в эту категорию не попали.
Парфенчиков рассказал, что качество питания, особенно горячего, контролируют регулярно, идет работа по переоснащению пищеблоков.
Глава Карелии А. Парфенчиков предложил обеспечить двухразовым питанием учащихся школ с ограниченными возможностями здоровья. Предлагается детям-инвалидам и с ограниченными возможностями дать бесплатное питание 2 раза в день.
В региональный закон будут внесены изменения, а из республиканской казны выделят на это дополнительные деньги.
Бесплатно будут кормить с сентября независимо от места проживания, формы образования. Эти дети уже получают питание бесплатно раз в день за счет федеральных средств.
В школах в 1-11 классах обучаются 5 тыс. детей с ограниченными возможностями.
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