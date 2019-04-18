Прокуратура Ухты обвинила институт допобразования УГТУ в выдаче липовых дипломов

Республика Коми >> Образование >> 15.02.2022

В прокуратуру Ухты направлен иск к Ухтинскому техническому университету о признании результатов экзамена, свидетельства о получении профессии «Машинист технологических насосов» недействительным в отношении одного человека.

Перед иском в суд проведена проверка, в ходе которой установлено, что ухтинец в 2019 г. учился в институте дополнительного профобразования УГТУ, получил свидетельство о профессии «Машинист технологических насосов». В программе обучения по этой профессии предусмотрено 40 часов производственного обучения, практики.

Но мужчина практику не проходил, не освоил программу в полном объеме, а при таких обстоятельствах нельзя принимать квалификационный экзамен и выдавать свидетельства.

Ухтинским горсудом протокол экзамена, свидетельство, выданное институтом, признаны недействительными.

Также на рассмотрении в суде есть 4 аналогичных иска прокурора по вузу. Вуз запятнал свое имя, что повлечет санкции, и дело не ограничится признанием недействительными нескольких дипломов.





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