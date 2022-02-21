В 3-х школах Вологды созданы педагогические классы

Вологодская область >> Образование >> 21.02.2022

Старшеклассники школ №12, 36, 39 теперь будут получать предпрофильную подготовку педагогов. В сформированных педклассах обучение будут проводить по дополнительной программе основ психологии и педагогики. Ее реализует Институт педагоги Вологодского госуниверситета.
В 2021 г. программу прошли в Ермаковской школе при поддержке Правительства области, проректора по образовательной деятельности, научного центра РАО. Это апробация программы. Ребята с большим интересом ездили на уроки.

Целью программы является создание мотивации к обучению профессии учителя и поиск себя, самопознания.

Автор программы – И. Фокина, доцент кафедры психологии и педагогики ВоГУ. Она считает, что цель занятий - создание условий для профессионального определения вологжан, формирование позитивной установки на профессию педагога.

В педагогических классах будут учиться 20 десятиклассников.

У ребят есть заинтересованность, но гарантии никто не даст, что они станут педагогами. Это лишь возможность как-то подтолкнуть к выбору профессии. В педклассе сейчас 21 ученик, а по доппрограмме обучаются 15. С начала года проведено несколько мероприятий - конкурсов, онлайн-уроков, дней самоуправления.





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