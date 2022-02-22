В Ухте депутаты подарили детям 6 компьютеров
6 компьютеров получило отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов в Ухте. Подарок сделан в рамках проекта депутата И. Филиппова.
Жители Ухты передали депутату технику, он с другом отремонтировал ее, собрали полную комплектацию, и теперь каждый компьютер передадут нуждающимся детям. Также региональное отделение ВОРДИ получило микроволновую печь. Как ее распорядятся, пока неизвестно.
И. Филиппов рассказал, что идея пришла к нему во время пандемии. Он знал, что у детей были сложности с дистанционным обучением, так как не у всех дом были компьютеры. Далеко не каждый может себе позволить купить дорогую технику и ежемесячно тратиться на интернет.
Тогда депутат решил собирать из ненужной техники полноценные компьютеры, которые могут послужить. Компьютеры хороши тем, что заменить или установить новые платы не трудно, в результате удается собрать комп с актуальными возможностями. Он не новый, но отвечает современным требованиям, а стоит в 3 раза дешевле.
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