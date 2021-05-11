Учителем года в Петрозаводске стала Н. Усова из лицея № 1

Итог городского этапа конкурса подвели в столице Карелии.



Победителей этапа «Педагога года» выбрало жюри. Мэр В. Любарский сообщил, что звание получила учительница русского языка лицея №1 Н. Усова. «Воспитательницей года» стала И. Хатунцева из детского сада № 2.



В категории «Специалист сопровождения» победа досталась учителю-логопеду школы № 36 М. Муравьевой. В категории «Специалист воспитания» лучшей признали педагога допобразования Петровского Дворца Н. Бердино.



Диплом «Классного руководителя» получила учитель-логопед школы №14 Е. Щегловой.



В «Педагогическом дебюте» отличилась преподаватель английского языка из Ломоносовской гимназии В. Никифорова, а среди воспитателей – М. Ланковская из детсада № 2.



Все победители оказались представительницами слабого пола, учителей мужчин в регионе очень мало. Им вручили сертификаты на 100 тыс. руб. для обустройства учебного кабинета, группы детсада.



Напомним, что в Петрозаводске конкурс «Педагог года-2022» прошел в тридцатый раз, а участие в нем приняли 58 человек.



