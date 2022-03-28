В 2023 г. закончится ремонт гимназии им. Пушкина в Сыктывкаре

Республика Коми >> Образование >> 28.03.2022

Капремонт гимназии будет вестись в 2 этапа и завершится в 2023 г. В настоящий момент идет поиск подрядной организации, которая займется восстановлением этого объекта культурного наследия.

Стоимость ремонта — 111 млн руб. Работы пройдут поэтапно: срок первого этапа — до 30 ноября, срок второго — с 1 декабря до 31 июля 2023 г.

Но желающих взяться за объект почему-то не наблюдается. Пока на конкурс не подали ни одной заявки.

В 2019 г. из-за трещин в стенах гимназию временно закрыли, а учащихся собирались перевести в национальную гимназию Коми, потом — в Академию управления. Но приютил школьников торгово-экономический колледж Сыктывкара. Дети обучаются на 1,2 тыс. мест в Орбите – в новом корпусе гимназии.

В здании проведено обследование, сделаны выводы о необходимости капремонта. Проект предусматривает восстановление исторических фасадов с заменой дверей, окон, ремонт фундамента, стен, замену стропильной системы, кровли, разборку полов и замену их на новые, огнебиозащиту деревянных перекрытий, замену инженерных систем, приведение к требованию современных норм.





Рекомендуем по теме:

Школа в сыктывкарской Орбите станет корпусом Пушкинской гимназии

В сыктывкарских школах начались внеплановые каникулы из-за ОРВИ

Власти Мурманска проверяют качество капремонта в исторических домах

Капремонт в домах культурного наследия Мурманска идет по графику

109 объектов культурного наследия Коми направили на госрегистрацию

Родители пытаются устроить детей в сыктывкарскую гимназию необычным способом


Практики Мурманской области в области цифровизации транспортной сферы были признаны на федеральном уровне

Чудотворная икона " Умягчение злых сердец" начала путешествие по храмам Мурманской епархии

В Мурманск впервые за 3 года пришла свежевыловленная мойва

Карельская деревообрабатывающая промышленность может потерять зарубежные рынки сбыта

В Карелии создают форелеводческий комплекс полного цикла

В Мурманской области решили задействовать общественные работы для помощи безработным

Роспотребнадзор потребовал закрыть полигон ТКО в Онеге
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета