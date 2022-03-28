В 2023 г. закончится ремонт гимназии им. Пушкина в Сыктывкаре

Капремонт гимназии будет вестись в 2 этапа и завершится в 2023 г. В настоящий момент идет поиск подрядной организации, которая займется восстановлением этого объекта культурного наследия.



Стоимость ремонта — 111 млн руб. Работы пройдут поэтапно: срок первого этапа — до 30 ноября, срок второго — с 1 декабря до 31 июля 2023 г.



Но желающих взяться за объект почему-то не наблюдается. Пока на конкурс не подали ни одной заявки.



В 2019 г. из-за трещин в стенах гимназию временно закрыли, а учащихся собирались перевести в национальную гимназию Коми, потом — в Академию управления. Но приютил школьников торгово-экономический колледж Сыктывкара. Дети обучаются на 1,2 тыс. мест в Орбите – в новом корпусе гимназии.



В здании проведено обследование, сделаны выводы о необходимости капремонта. Проект предусматривает восстановление исторических фасадов с заменой дверей, окон, ремонт фундамента, стен, замену стропильной системы, кровли, разборку полов и замену их на новые, огнебиозащиту деревянных перекрытий, замену инженерных систем, приведение к требованию современных норм.

