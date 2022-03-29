3 колледжа Череповца получили 341 млн руб. за счет проекта "Профессионалитет"

С их помощью создадут учебно-производственные кластеры.



3 колледжа города вошли в федеральную программу "Профессионалитет", по которой им было выделено 341 млн руб. в виде грантов и инвестиций компаний "Северсталь", "Фосагро". Об этом рассказал губернатор Вологодской области О. Кувшинников.



По итогу конкурса регион победил по 3-м отраслям - химии, металлургии, машиностроению. В Череповецком металлургическом, технологическом и химико-технологическом колледжах реализуют проект "Профессионалитет" с 2-я работодателями-флагманами "Северсталь", "Фосагро". Создадут учебно-производственные кластеры, привлекут 300 млн руб. грантовых средств, 41 млн руб. от работодателей.



Основной эффект от этого проекта - синхронизация систем подготовки, кадровой потребности, увеличение количества трудоустроенных выпускников на крупных предприятиях региона. На конкурс подавалось 100 заявок представителей 54 регионов РФ.



Напомним, что на проект "Профессионалитет" до 2024 г. выделят 30 млрд руб. В этом году ожидается участие предприятий 8 отраслей экономики. С сентября обучаться смогут 150 тыс. студентов, а к 2024 г. Обучение пройдут 600 тыс. студентов.

