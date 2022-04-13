И. Морарь и Ю. Сердечкин посетили строящийся детсад на Орликовой

В Мурманске в сентябре откроется детсад в районе ул. Орликовой, 44. Сейчас садик заканчивают строить. Глава муниципалитета И. Морарь с главой горадминистрации Ю. Сердечкиным побывали на объекте.



3 года назад на этом месте был пустырь, а осенью 80 юных горожан смогут здесь посещать детсад.



Внутреннее пространство хорошо организовано, внешне садик яркий и выглядит очень привлекательно. Удачно подобрали цветовое оформление, все организовали для комфортного времяпровождения детей, осталось привести в порядок внутренние помещения и завезти мебель.



Напомним, что за 30 лет в Мурманске не построили ни одного садика, поэтому открытия нового ждут с нетерпением. Рядом с садиком нужно благоустроить территорию, что так и не сделали в прошлом году из-за подтопления строительной площадки. Решить эту проблему можно будет после таяния снега, когда проектные решения реализуют, а процесс благоустройства возобновится.



Строители заасфальтируют проезды, тротуары, установят бортовой камень, сделают фндамент для навесов, бытовую, физкультурную площадки. Новый садик будет иметь номер 140.