Во время летних каникул в НАО работают педагогические отряды

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 13.07.2022

В поселках, деревнях, селах округа работают 12 человек и 3 начнут работу в августе. В основном это преподаватели, в свободное время организующие досуг детей, или студенты.

Работу педотрядов организовали в 13 поселках. До конца лета в отрядах будут задействованы 150 детей 7-14 лет. С ними вожатые будут проводить развлекательные, познавательные занятия в Домах культуры, школах, библиотеках, ФОКах. Вожатые прошли обучение, узнали как организовывать детей, прошли краткий курс по безопасности, получили методические рекомендации, документацию. Каждому вожатому дается свобода действия. Они сами составляют программу, часовую норму, согласовывают ее с руководителями учреждений, на базе которых организуют досуг детей.

В Департаменте образования НАО сообщили, что работа педотрядов организована по госпрограмме Ненецкого округа «Реализация молодежной госполитики, патриотического воспитания в НАО». Дети постоянно должны быть под присмотром, не слоняться без дела, поэтому их энергию нужно направить в правильное русло, в частности, заострить внимание на патриотическом воспитании.






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