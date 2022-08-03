В Архангельской области начнут готовить рабочих для ЛПК

Подготовка кадров для российского лесопромышленного комплекса начнется с 2023 г. в Новодвинском индустриальном техникуме. Эта идея получила подкрепление в виде гранта на 100 млн руб. и будет реализована по федеральному проекту “Профессионалитет”, о чем сообщил глава Архангельской области А. Цыбульский.



100 млн руб. получены за победу в конкурсе от Минпросвещения «Профессионалитет». На деньги гранта на базе индустриального техникума в Новодвинске создадут образовательно-производственный кластер, в котором будут подготавливать кадры для лесной отрасли. Кластер будет называться “Профипром”. Партнеры проекта обещают добавить на реализацию проекта материальную помощь 17 млн руб., еще столько же выделит область.



Деньги пойдут на обновление инфраструктуры техникума, формирование структуры управления и модернизацию программ образования и создание учебно-производственного комплекса. Министр образования АО О. Русинов сообщил, что в образовательный кластер также войдут колледжи, у которых есть мастерские по направлению ЛПК.



Остается вопрос, если в регионе решили обучать специалистов ЛПК только сейчас, то где их готовили раньше?

