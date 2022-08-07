Прокуратура Коми выявила коррупционные нарушения в образовательных организациях

Республика Коми >> Образование >> 07.08.2022

Прокуратурой республики была проведена проверка образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования Коми. Были выявлены антикоррупционные нарушения, связанные с незаконным распоряжением средствами и имуществом.

Директора 4-х техникумов Сосногорска, учреждения допобразования Сыктывкара брали на работу близких лиц, а они не могли быть официально трудоустроены из-за недостатка опыта или несоответствия образования. Кроме того, руководители учреждений не сообщали службе занятости о наличии вакансий, на которые брали родственников этих руководителей.

Некоторые главы учреждений начисляли себе незаконные премии, допвыплаты без согласования с вышестоящим руководством. За подобные нарушения наказаны руководители техникума и школы Инты.

Директор детсада в Сыктывкаре незаконно сдавал в субаренду помещения детсада супругу, а это незаконно, поскольку организация занималась предпринимательской деятельностью.

По результатам проверки к дисциплинарной и админответственности привлекли 34 руководителя, возвращено средств в бюджет 500 тыс. руб. Но остались вопросы к работе Минобра Коми, который допустил такое количество нарушений.








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