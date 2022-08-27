В Череповце отметили лучших работников сферы образования

Вологодская область >> Образование >> 27.08.2022

Перед новым учебным годом в Череповце наградили лучших учителей. Церемония прошла в стенах Дворца металлургов и была приурочена к открытию педагогического форума, который традиционно проводится во второй половине августа.

15 представителей сферы образования - учителей, воспитателей, заведующих детсадами, директоров школ - отмечены грамотами, благодарственными письмами. Власти города поздравили учителей с началом учебного года. Скоро 1 сентября, придут первоклашки, поэтому на педагогах огромная ответственность - им надо научить детей базовым знаниям, привить любовь к трудолюбию, уважению к ближним, малой Родине.

Перед учителями выступил с приветствием мэр Череповца В. Германов, депутат областного Заксобрания Л. Гусева, после которых на сцене выступили городские творческие коллективы. Это был последний расслабляющий вечер для педагогов перед новым учебным годом. Уже на следующей неделе стартует обучение.

Напомним, что 1 сентября впервые пойдут в школу 4716 детей, откроются 173 первых класса.






Рекомендуем по теме:

Учителей НАО приглашают во Всероссийский экспертный педсовет

Система образования Карелии близка к коллапсу

В Череповце наградили выдающихся работников «Северстали»

В столице НАО начала работу двухдневная педагогическая конференция

Вековой юбилей отметило управление образование Череповца

Съезд "Молодой педагог: путь к успеху и профессиональному развитию" прошел в Вологде


В Лабожском готовятся к началу строительства новой фермы

Череповец вошел в десятку лучших моногородов России

Население Коми сократилось на 4 тыс. человек с начала года

Активисты очистят залив Ляппяярви

Прокуратура подала в суд на Мурманский океанариум

Мэр Петрозаводска высказался о судьбе «Кургана»

В Череповце 4 парка закрыли для арендных электросамокатов
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета