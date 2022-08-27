В Череповце отметили лучших работников сферы образования

Перед новым учебным годом в Череповце наградили лучших учителей. Церемония прошла в стенах Дворца металлургов и была приурочена к открытию педагогического форума, который традиционно проводится во второй половине августа.



15 представителей сферы образования - учителей, воспитателей, заведующих детсадами, директоров школ - отмечены грамотами, благодарственными письмами. Власти города поздравили учителей с началом учебного года. Скоро 1 сентября, придут первоклашки, поэтому на педагогах огромная ответственность - им надо научить детей базовым знаниям, привить любовь к трудолюбию, уважению к ближним, малой Родине.



Перед учителями выступил с приветствием мэр Череповца В. Германов, депутат областного Заксобрания Л. Гусева, после которых на сцене выступили городские творческие коллективы. Это был последний расслабляющий вечер для педагогов перед новым учебным годом. Уже на следующей неделе стартует обучение.



Напомним, что 1 сентября впервые пойдут в школу 4716 детей, откроются 173 первых класса.





