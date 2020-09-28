В школах Неси и Усть-Кары открылись «Точки роста»

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 15.09.2022

Образовательные центры технологической и естественно-научной направленностей создаются во многих школах в рамках проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Новым оборудованием, обучающими материалами уже оснастили классы биологии, химии и физики в школах Неси, Усть-Кары.

В работе «Точек роста» будут задействованы педагоги, прошедшие обучение, в состоянии поддержать интерес ребят к учебе, научно-техническому творчеству. Будет обеспечена 100% загруженность всего оборудования ради успеха школьника. В центре 2 кабинета, оборудованных для внеклассной и школьной работы. Здесь есть современные приборы, инструменты.

В «Точках роста» дети будут развиваться всесторонне, открывая новые возможности для себя. Работа центра расширит возможности для образования школьников. По сути, это допобучение.

Напомним, что в Ненецком округе «Точки роста» открыты во всех школах Нарьян-Мара, Красном, Неси, Индиге, Усть-Каре. В следующем году их откроют в Харуте, Нижней Пеши, а в 2024 г. - в 5 образовательных центрах Хорей-Вере, Оме, Великовисочном, Каратайке, Тельвиске.





Рекомендуем по теме:

В школах НАО откроют новые «Точки роста»

В сельских школах НАО будут созданы современные «Точки роста»

В сентябре в НАО откроются три «Точки роста»

Ю. Бездудный проверил готовность центра «Точка роста» в школе № 1 Нарьян-Мара

Четыре вологодских школы получили современное оборудование

"Северсталь" открывает инженерные классы в школах


Модульные гостиницы появятся в Мурманской области в рамках программы создания модульных объектов размещения

Вокальный коллектив «Травушка» из НАО представит регион на Международном форуме

Самую большую российскую коврижку испекли в Череповце

Обнаружены нарушения при добыче гранатового песка под Северодвинском

Октябрьский мост в Череповце начнут ремонтировать не раньше 2024 г.

Пенсионный фонд Коми разъяснил, у кого сохранятся «северные» в случае переезда

Филиал поликлиники откроют в крупном микрорайоне Петрозаводска в сентябре
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета