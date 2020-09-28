В школах Неси и Усть-Кары открылись «Точки роста»
Образовательные центры технологической и естественно-научной направленностей создаются во многих школах в рамках проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».
Новым оборудованием, обучающими материалами уже оснастили классы биологии, химии и физики в школах Неси, Усть-Кары.
В работе «Точек роста» будут задействованы педагоги, прошедшие обучение, в состоянии поддержать интерес ребят к учебе, научно-техническому творчеству. Будет обеспечена 100% загруженность всего оборудования ради успеха школьника. В центре 2 кабинета, оборудованных для внеклассной и школьной работы. Здесь есть современные приборы, инструменты.
В «Точках роста» дети будут развиваться всесторонне, открывая новые возможности для себя. Работа центра расширит возможности для образования школьников. По сути, это допобучение.
Напомним, что в Ненецком округе «Точки роста» открыты во всех школах Нарьян-Мара, Красном, Неси, Индиге, Усть-Каре. В следующем году их откроют в Харуте, Нижней Пеши, а в 2024 г. - в 5 образовательных центрах Хорей-Вере, Оме, Великовисочном, Каратайке, Тельвиске.
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