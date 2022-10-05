Новое занятие проекта «Разговоры о важном» посвятили Дню учителя

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 05.10.2022

В ненецких школах продолжается цикл занятий «Разговоры о важном» - проект, запущенный Минпросвещения РФ в сентябре. По понедельникам в школах региона проводится классный час, посвященный волнующим подростков темам. Последнее занятие было посвящено Дню учителя.

Пятиклассникам СШ № 4 Нарьян-Мара рассказали о задачах учителей в жизни человека. С 2022/2023 учебного года в школах РФ запущен проект «Разговоры о важном». С детьми говорят о духовной нравственности, гражданском воспитании, историческом просвещении, патриотизме, потому что оказалось, что по зову Родины люди неохотно идут на мобилизацию, скрываются от повесток и не хотят ехать в район активных боевых действий.

В этом месяце в окружных школах поговорят о Дне отца, Дне музыки, семейных ценностях, Дне народного единства. Темы интересные, но школьники не в восторге от дополнительных уроков, которые вынуждают лишний час находиться в школе. Напомним, что эти уроки относятся к внеурочным, т. е. их проводят после занятий по основным предметам. Их посещение обязательно для всех.





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