Минобрнауки Коми поделился планами по открытию новых школ в 2023 г.

Республика Коми >> Образование >> 06.01.2023

Министерство образования республики собирается в этом году открыть школы на 825 и 600 учеников в мкр Емваль (Сыктывкар) и с. Объячево. Откроются 19 центров “Точка роста”, ухтинский “Кванториум”, а детям-инвалидам создадут условия для посещения коррекционных школ в Сыктывкаре, Усть-Цильме, Ухте.

Министерство продолжает улучшать показатели республиканского проекта “Современная школа” нацпроекта “Образование”. Это даст возможность обеспечить своевременное выполнение задач территориальных проектов.

В 2024 г. продолжат возводить школу в с. Ижма на 600 учеников, в 2025 г. - начнут строить корпус СШ № 3 Сыктывкара. Он сможет вместить 400 школьников.

Начальник управления образованием Утхы к сентябрю поручит под личный контроль организационный процесс открытия школьного "Кванториум". Он обязан контролировать сроки контрактов по поставке оборудования, обеспечение своевременной приемки товара.

Руководители округов "Инта", "Ухта", "Усинск", "Усть-Вымский", "Удорский", "Сыктывдинский", "Усть-Куломский", "Сысольский", "Койгородский", "Усть-Цилемский", "Корткеросский" и "Княжпогостский" возьмут под контроль организацию работы центров "Точка роста".

Главы коррекционных школ № 41 (Сыктывкар), № 45 (Ухта), с. Усть-Цильма возьмут под контроль обновление материальной и технической базы по адаптированным общеобразовательным программам, контроль срока контрактов по поставке оборудования, обеспечение своевременной приемки товаров.





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