В текущем году в Медвежьегорске будет достроена разноэтажная школа с лифтами

>> Образование >> 12.01.2023

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, совокупная площадь строительства составляет 30 тыс кв м. После ввода в эксплуатацию этот объект станет одной из крупнейших школ Карелии. Кроме учебных кабинетов, в ней предполагаются музей, зал хореографии, 2 зала для приема пищи, 5 спортивных залов и актовый зал. Школа будет разноэтажной, проектом предусмотрено наличие лифтов. Вблизи здания планируется обустроить стадион с беговыми дорожками и несколько спортплощадок.

Школа в Медвежьегорске строится в рамках профильного национального проекта. Основным подрядчиком является карельский девелопер «КСМ», работы ведутся в соответствии с намеченным графиком. Ввод новой школы в эксплуатацию намечен на осень 2023 года. Первых учеников здание примет в 2024 году. Всего учиться здесь смогут 1100 детей с 5 по 11 класс.

В текущем году власти Карелии планируют ввести в эксплуатацию несколько новых образовательных учреждений. Помимо Медвежьегорска, заканчивается строительство школ в поселке Деревянка, Кеми и Суоярви.





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