Число «Точек роста» по Мурманской области вырастет до 62

Мурманская область >> Образование >> 28.03.2023

Центров образования естественно-технического, гуманитарного, цифрового профилей «Точка роста» в регионе к концу года станет 62. На базе сельских школ и школ малых городов за последние 3 года открыли 53 Центра, в которые ходят 30 тыс. школьников. Эти Центры оборудованы новыми 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, прочей техникой, позволяющей получать допобразование, расширять свои познания по школьным предметам.

На оборудование «Точек роста» выделено 70 млн руб. из областной и федеральной казны, и на этом финансирование проекта не закончено.

На базе 7 регионов откроют 9 центров в текущем году - в Мончегорске, Кировске, Оленегорске, Кандалакшском и Кольском районах, в Полярных Зорях, Печенгском округе. На их обустройство выделят 20 млн руб.

Центры образования должны помочь детям выявить способности, найти точки приложения энергии, заинтересовать их в каком-либо направлении. Это поможет определиться с будущей профессией заранее, а не как сейчас, когда многие заканчивают школу и понятия не имеют, чего ходят от жизни. Отсюда нелюбимые профессии, отказ работать по специальности и в целом некачественное образование.








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