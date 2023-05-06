В Вологодской области не все родители написали заявление на компенсацию по поводу изменения родительской платы за детсад

Компенсацию за детсад в Вологодской области изменили с начала этого года. К удивлению, не все родители сделали заявку на выплату, которая положена семьям со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5-кратный размер прожиточного минимума на человека (21778,5 руб.).



Глава ЦУР региона А. Одинцова рассказала, что для получения компенсации родителю нужно было оформить заявление до конца апреля. По заявлению можно получить разницу между объемом компенсации, получаемой ранее, и объемом компенсации по новым правилам. Во внимание берется период с января до месяца, когда компенсация была назначена.



Доход семьи берется за год, предшествующий 4-м месяцам перед подачей заявления. Заявления подаются на портале госуслуг, в МФЦ, филиалах центра соцвыплат.



В других регионах страны родительская плата также изменилась. Например, в Волжском на ребенка 3–8 лет плата родителей составляет 110,81 руб. за 10–12 часов нахождения ребенка в детском садике в день, или 2548,63 руб. в месяц за 23 рабочих дня.



Согласно новому постановлению, теперь родительская плата составит 138,07 руб. в день или 3175,61 в месяц, т. е. она на 626,98 руб. Увеличится.



Почему цена возросла? Власти заверяют, что ради улучшения качества питания, разнообразия блюд. В меню на 10 дней добавили запеканки, творожники, плов, омлеты, сырники, блюда из говядины, а из меню второго завтрака убрали компот, заменив его на соки и фрукты.

