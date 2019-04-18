10 тыс. северян в 2023 г. пройдут итоговую госаттестацию
На оперативном совещании в правительстве МО обсудили одну из актуальных майских тем - итоговую госаттестацию выпускников.
Глава региона А. Чибис сообщил, что экзамены сдадут 10 тыс. человек из 9, 11 классов, ранее выпущенные школьники, студенты колледжей.
Экзамены будут проводить в 88 пунктах, будут задействованы 5 тыс. специалистов и 630 наблюдателей. 24 мая пройдут экзамены 9-х классов, 26 мая - 11-х. Экзаменационный период закончится 1 июля.
Глава Минобразования Мурманской области Д. Кузнецова напомнила, что досрочные ЕГЭ проводились 20 марта - 19 апреля для 54 выпускников прошлых лет и одной выпускницы этого года.
Досрочная сдача ОГЭ проходила 24 апреля - 16 мая для 3-х человек.
Как были сданы экзамены, не сообщается.
Среди девятиклассников на экзамены зарегистрировались 7630 человек.
Но перед экзаменами ребят ждет последний звонок, который пройдет по обновленным правилам. Детям решили сделать подарок - организовать фестиваль субкультур. Насколько это удачная идея, сказать трудно, потому что субкультуры никак не сочетаются с парадной школьной формой.
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