Молодежь НАО приглашают на образовательный заезд Тавриды “За сценой. Люди, технологии, процесс”

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 18.05.2023

23-29 июня в арт-кластере “Таврида” (Крым) состоится заезд, в котором участники могут пройти отбор на Всемирный фестиваль молодежи. С экспертами участники будут разбираться в технологиях создания шоу, получат инструменты, советы режиссеров, постановочных групп.

На заезд могут претендовать режиссеры театрализованных, эстрадных, спортивных шоу, массовых событий, культурных центров, вторые режиссеры и помощники, менеджеры сцены. Во время заезда сформируют команду постановщиков, разделятся на 6 групп, сформулируют вариации концепций, варианты сценографических решений и образов.

Заявку могут подать:

• арт-школы режиссуры массмедиа;
• арт-школы продюсирования;
• арт-школы аниматики, светорежиссуры, саунд-дизайна;
• арт-школы костюмирования, декорирования, грима.

В заезде есть возможность попасть в крупную режиссерско-постановочную группу, которая будет заниматься церемониями открытия и закрытия ВФМ в 2024 г. Место проведения - стадионе “ФИШТ”. Юные таланты сформируют концепций праздника с профессионалами.


















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Молодежь НАО приглашают на образовательный заезд Тавриды “За сценой. Люди, технологии, процесс”
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