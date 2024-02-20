Количество квот в вологодских колледжах и техникумах для бюджетников увеличат на 4%







В следующем учебном году бюджетных мест в техникумах и колледжах увеличат. 7678 школьников получат средне-специальное образование, а заплатит за него Вологодская область.



Департамент образования региона сообщил, что в ссузах будут доступны новые направления. Так, Вологодский колледж технологий будет принимать заявления на обучение рекламе, технике фотографии, Череповецкий химико-технологический - на технологию аналитического контроля химсоединений, Череповецкий строительный - на инфомоделирование строительства.



Прием документов начнется с 20 июня в средне-специальные заведения. Закончится 15 августа. У ребят, которые в этом году собираются уйти из школы и продолжить образование, уже сейчас должны определиться с профессией, которую хотят получить и начать готовиться к экзаменам.



Дети не ограничены Вологодской областью для поступления. У них есть возможность поехать в Архангельск, Мурманск, Сыктывкар или еще дальше. Но преимущество обучения в своем регионе дает возможность трудоустройства после получения профессии рядом с домом.