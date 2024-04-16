В Мончегорске подвели итоги фестиваля Arctic Wave

В Мончегорске завершился фестиваль научных открытий, который проходит 1 раз в 2 года. Arctic Wave призван привлечь молодежь к исследованиям и изобретательской деятельности, оказать помощь школьникам в реализации своих идей.



Ключевое событие мероприятия - финал конкурса IMAKE, на котором юные инженеры и ученые могли показать свои достижения. В нем брали участие представители регионов присутствия "Норникеля" – Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, Норильска, Мончегорска, Читы, Печенгского округа, Газимуро-Заводского района Забайкалья.



В финал вышли мейкеры из Никеля, Мончегорска, Заполярного, Москвы. Они презентовали изобретения, рассказывали о том, как появилась идея их создания, какую проблему она решает, как воплотить ее в жизнь. Среди представленных изобретений были крышка для кастрюли, трансформирующаяся в дуршлаг, прототипы всевозможных полезностей, которые можно использовать в быту и на производстве.



Фестиваль стал знаковым событием для "Норильского никеля", Мончегорска и МО, на котором был продемонстрирован логичный научный подход от гипотезы до реализации прототипа.