300 млн выделено на открытие детсада в Кириллове

Вологодская область >> Образование >> 10.05.2024

В сентябре 2024 г. садик планируют запустить, а пока он находится на финальном этапе строительства.

Возведение обошлось в 298 млн руб. На такую сумму был подписан контракт с подрядчиком. Строительство планируют закончить в июне, а далее будут заниматься внутренней отделкой и оборудованием.

Детский сад рассчитан на 145 детей, которые смогут приходить с 1 сентября.

Врио губернатора Вологодчины Г. Филимонов рассказал, что устройство фундамента уже закончено, как и гидроизоляция, сети водо- и теплообеспечения, кладка нескольких этажей. Учреждение снабдят электросетью, вентиляцией, связью, канализацией, водопроводом. Осталось установить кровлю и собрать металлоконструкции крылец, входов и сделать отделку.

Приобрести дополнительное оборудование и мебель планируют на сэкономленные средства, но за счет чего они были сэкономлены и в каком объеме, не сообщается.





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