300 млн выделено на открытие детсада в Кириллове

В сентябре 2024 г. садик планируют запустить, а пока он находится на финальном этапе строительства.



Возведение обошлось в 298 млн руб. На такую сумму был подписан контракт с подрядчиком. Строительство планируют закончить в июне, а далее будут заниматься внутренней отделкой и оборудованием.



Детский сад рассчитан на 145 детей, которые смогут приходить с 1 сентября.



Врио губернатора Вологодчины Г. Филимонов рассказал, что устройство фундамента уже закончено, как и гидроизоляция, сети водо- и теплообеспечения, кладка нескольких этажей. Учреждение снабдят электросетью, вентиляцией, связью, канализацией, водопроводом. Осталось установить кровлю и собрать металлоконструкции крылец, входов и сделать отделку.



Приобрести дополнительное оборудование и мебель планируют на сэкономленные средства, но за счет чего они были сэкономлены и в каком объеме, не сообщается.