Арктическую школу урбанистики запустили в Мурманске

Мурманская область >> Образование >> 19.06.2024

Лето традиционно считается временем отдыха, в том числе в учебных заведениях. Но в Мурманске даже летом учатся! Студенты новой школы исследуют развитие города.

Арктическая летняя школу посвящена комплексному анализу нескольких районов города, рассмотрению особенностей горсреды арктических городов на их примере. Проект был инициирован облправительством МЛ, Высшей школой урбанистики, Мурманским арктическим университетом.

Пока студентами стали всего 18 человек. Стартовал этап подготовки, в рамках которой пройдут лекций исследователей городов Арктики. Студентам дадут их первые задания с целью знакомства с районами исследований.

25 июня начнется полевой этап. Междисциплинарные команды проанализируют пространственную структуру, особенности районов и их расположения, общее состояние инфраструктуры, жилзастройки, сервисов, общественных пространств, выявят территориальную идентичность, образы локаций, а по итогам проведенной работы разработают концепцию проекта для стратегического решения обнаруженных проблем.

Обучение в Арктической школе закончится 6 июля.





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