Вологодские учителя могут принять участие в проекте «Земский специалист»

Вологодская область >> Образование >> 07.07.2024

Этот проект в рамках губернаторской программы Г. Филимонова «Стратегия 2.0» станет дополнением к федеральной программе «Земский учитель».

По программе «Земский учитель» учителя при работе в селах получают 1 млн. В 2024 г. заполнят 33 вакансии. «Земский специалист» будет выплачивать такую сумму при трудоустройстве в сельскую школу еще 25 учителям. Итого в села устроятся 33 специалиста по федеральной и 25 по региональной программе.

Выплата 1 млн по проекту «Земский специалист» положена учителям для покупки/строительства жилья. Программа действует до конца 2029 г. Получить ее можно после заключения договора на неопределенный срок. Преподавательская нагрузка должна быть 18 часов в неделю.

Учителя не должны ранее работать в школах Вологодчины или с момента расторжения договора должно пройти от 1 года.
Если учителя взяли на работу, с ним заключается договор о предоставлении выплаты. Он обязан отработать 5 лет. Выплату можно потратить на жилье в районе/округе по месту работы. При нарушении договора деньги придется вернуть.







Рекомендуем по теме:

Новые меры поддержки введут для учителей и врачей в Вологодской области

В 2021 г. по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в НАО привлечено 11 медработников

Студентам МАГУ рассказали о поддержке молодых педагогов

51 млн руб. будет выделен на программу "Земский учитель" из бюджетов федерации и Карелии

Около 400 млн руб. получит НАО по программе "Здравоохранение"

В Коми решают проблему нехватки медиков


Рыбалка в Заполярье может обернуться уголовным преследованием в 4-х случаях

Пустозерский дом-интернат получил новый спецтранспорт для людей с ОВЗ

Новые меры поддержки введут для учителей и врачей в Вологодской области

В Петрозаводске выявлено 79 нарушений правил содержания многоквартирных домов.

В 2023 г. в Коми приняли роды у 55 ВИЧ-инфицированных

Арктическую школу урбанистики запустили в Мурманске

Единственный в Поморье премиум аппарат УЗИ появился в Первой больнице Архангельска
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета