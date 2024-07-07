Вологодские учителя могут принять участие в проекте «Земский специалист»

Этот проект в рамках губернаторской программы Г. Филимонова «Стратегия 2.0» станет дополнением к федеральной программе «Земский учитель».



По программе «Земский учитель» учителя при работе в селах получают 1 млн. В 2024 г. заполнят 33 вакансии. «Земский специалист» будет выплачивать такую сумму при трудоустройстве в сельскую школу еще 25 учителям. Итого в села устроятся 33 специалиста по федеральной и 25 по региональной программе.



Выплата 1 млн по проекту «Земский специалист» положена учителям для покупки/строительства жилья. Программа действует до конца 2029 г. Получить ее можно после заключения договора на неопределенный срок. Преподавательская нагрузка должна быть 18 часов в неделю.



Учителя не должны ранее работать в школах Вологодчины или с момента расторжения договора должно пройти от 1 года.

Если учителя взяли на работу, с ним заключается договор о предоставлении выплаты. Он обязан отработать 5 лет. Выплату можно потратить на жилье в районе/округе по месту работы. При нарушении договора деньги придется вернуть.







