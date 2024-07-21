Часть учеников не продолжит обучение в Академическом лицее

Республика Карелия >> Образование >> 21.07.2024

Родители выпускников 9 классов Академлицея Петрозаводска рассказали, что из выпускников 5 9-х классов не останется даже половина желающих. Классов останется 2. Почему? Администрация не объясняет.

Во время педкомиссии на родителей оказывали психологическое давление, заявляя забрать документы детей из школы. Даже с оценкой 4 за экзамены никто не гарантирует места в классе. Школьников доводили до слез угрозами, что если они останутся, будут учиться на двойки. Детям в открытую говорили, что они тупые и не достойны этой школы. После этого ни дети, ни родители уже не хотели продолжать здесь учиться и без проблем были зачислены в другие колледжи.

Вышестоящие органы никак не отреагировали на грубость и хамство педагогов и директора Академического лицея. Более того, ссылаясь на «Положением о комплектовании 10 классов», оправдали их поведение.

В мэрии отмечают, что выпускников лицея, не попавших в 10-й класс, ждут в школах № 26, 9, 25, 35 и 6, а также хим-био классе школы № 10. Но никаких мер по поводу поведения педсостава лицея и их моральной составляющей не принято. Мэрия жалобы людей просто проигнорировала, как и Минобразования Карелии.







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