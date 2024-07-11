Ремонт в школе №2 начался в Устюжне

Вологодская область >> Образование >> 29.07.2024

Финансирование обеспечивают местный и федеральный бюджеты.

Весной состоялась встреча местных жителей с Г. Филимоновым и принято решение выделить из облбюджета финансирования 47,5 млн руб. на ремонт. Деньги в объеме 23 млн руб. направили на ремонт в 2025 г. школьного стадиона.

Стартовали работы по капремонту в школе, которые собираются закончить к концу 2024 г. Школьники пока будут учиться в гимназии в 2 смены. Требуется выполнить большой объем работ, поэтому невозможно было уложиться в летний сезон. Нужно было начинать работы раньше, чтобы успеть закончить к новому учебному году, но тогда пришлось бы переносить конце учебного 2023/2024 г. По этой причине пришлось перенести обучение местных школьников минимум до конца второй четверти, после чего они смогут вернуться в родные стены.

По контракту сделают капремонт здания и забора. На сэкономленные деньги после конкурсных процедур сделают ремонт внутренних помещений. Сейчас идет демонтаж внутренней отделки.

Сейчас в стадии ремонта находится здание детской школы искусств в Никольске. Работы идут полным ходом и должны закончиться в текущем году.





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