?Жители НАО могут получить бесплатное профобразование по проекту «Демография»

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 22.08.2024


Окружной центр занятости сообщает, что появилась возможность бесплатного обучиться популярным профессиям в рамках проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». В 2024 г. на обучение поступило 43 заявки.

Есть возможность получить профобразование, дополнительное профобразование. На него имеют право граждане, которые работают или находятся в поиске через службы занятости. Участнику программы должно быть 50 лет, также могут обучиться лица предпенсионного возраста, мамы в отпуске по уходу за малышом до 3-х лет, неработающие мамы с дошколниками.

Обучение проходит в НИИ ТГУ, Российской академии народного хозяйства, Институте развития профессионального образования.
Наиболее востребованные в этом году профессии: продвижение в соцсетях, психология, оператор 1С и кадровое дело. В прошлом году пользовались спросом гиды, 1С разработчики, менеджеры маркейтплейсов, психологи, кладовщики, графические дизайнеры, специалисты юриспруденции.

Задача программы – способствовать занятости граждан с помощью организации обучения.





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