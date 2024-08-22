?Жители НАО могут получить бесплатное профобразование по проекту «Демография»
Окружной центр занятости сообщает, что появилась возможность бесплатного обучиться популярным профессиям в рамках проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». В 2024 г. на обучение поступило 43 заявки.
Есть возможность получить профобразование, дополнительное профобразование. На него имеют право граждане, которые работают или находятся в поиске через службы занятости. Участнику программы должно быть 50 лет, также могут обучиться лица предпенсионного возраста, мамы в отпуске по уходу за малышом до 3-х лет, неработающие мамы с дошколниками.
Обучение проходит в НИИ ТГУ, Российской академии народного хозяйства, Институте развития профессионального образования.
Наиболее востребованные в этом году профессии: продвижение в соцсетях, психология, оператор 1С и кадровое дело. В прошлом году пользовались спросом гиды, 1С разработчики, менеджеры маркейтплейсов, психологи, кладовщики, графические дизайнеры, специалисты юриспруденции.
Задача программы – способствовать занятости граждан с помощью организации обучения.
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