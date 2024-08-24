6 из 10 архангелогородцев не хотят видеть на детях школьную форму советского образца

Архангельская область >> Образование >> 24.08.2024




По данным нацопроса сервиса Superjob, в России каждый пятый родитель хочет видеть на своем ребенке-школьнике школьную форму времен СССР или императора. По мнению многих сам этот вопрос - бред. Зачем возвращаться к прошлому, когда оно давно себя изжило. Форма должна быть из современных материалов, которые гораздо комфортны в носке, чем 100 или 50 лет назад.

В опросе принимали участие экономически активные жители Архангельска, и родители школьников в том числе.

Повод для опроса - идея депутата Милонова ввести школьную форму на основе формы начала 20 в. или Советского Союза. Эту инициативу поддержали 24% архангелогородцев, которые наверное никогда ее не носили. А те кто носил, помнят, что она была жесткой, неудобной, зимой в ней было холодно, а в теплое время года жарко, и бедные дети и в жару и в мороз были вынуждены ходить в одной одежде.

61% оказались более умными и почитали, что форма должна быть современной, а не плагиатом прошлого.

15% опрошенных хотят форму высокого качества, чтобы она нравилась детям или считают, что ее нужно отменить.





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