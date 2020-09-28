В вологодской школе №13 после ремонта стало невозможно учиться

В школе №13 сложилась скандальная ситуация. Здесь должны были сделать капремонт, но учебный год уже начался, а помещения до сих пор не приведены в порядок, потому что подрядчик сорвал сроки окончания работ, что привело к одностороннему расторжению договора.



В школе условия совершенно не подходящие для детей. Учиться здесь некомфортно, а иногда опасно для здоровья. На улице уже холодно, а стены в трещинах, а кровля протекает. Внутренние помещения окрашены не предназначенной для таких работ краской, которая пахнет так, что учителям и детям становится плохо. У них болит голова, тошнит, тяжело дышать. Также в школе полно строительной пыли, из-за которой обостряются болезни дыхательных путей.



Когда ремонт закончат, никто не говорит, в том числе директор. Дети продолжают учиться в наносящих вред здоровью условиях, что недопустимо. Если в ближайшие дни школа не получит ответы на свои вопросы, за дело возьмутся родители, которые обещают дойти до телевидения, руководства города, области и страны и добиться справедливости.