В НАО завершилось строительство долгостроя

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 14.12.2024


Глава НАО Ю.Бездудный отметил, в мрн Кармановка подходит к концу сложная стройка. В начале 2019 г. контракт на возведение яслей-сада в Кармановке был заключен с компанией «Версо М». Как выбирали такого недобросовестного подрядчика, до сих пор загадка. Есть предположение, что не просто так, а кто-то получил за этот выбор неплохое вознаграждение.

Уже осенью 2020 г. подрядчик полностью остановил работы, когда готовность садика составляла 54%. На каких основаниях работы прекратились, не сообщается.

В декабре 2020 г. контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Суд закончился в мае 2022 г., а недостроенный сад перешел в распоряжение округа. В прошлом году контракт на достройку заключили с «ЦСК». Компании пришлось переделывать работу предыдущего застройщика.

Напомним, что строительство важного для региона объекта проводилось по нацпроекту «Демография». Сейчас оно завершено, а подрядчик оформляет документацию.

Губернатор лично приехал на объект, зашел во все помещения, осмотрел группы, отметив тепло, просторные комнаты, яркое освещение, хорошую мебель, игрушки, оборудование.

Ясли-сад сможет принять 60 детей. Когда он начнет работу, пока не известно.





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