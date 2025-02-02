Г. Филимонов выступил за реформы в системе образования

Вологодская область >> Образование >> 02.02.2025


Губернатор Вологодской области провел заседание, в рамках которого подверг резкой критике ЕГЭ, ОГЭ, предложив новый подход к получению образования молодых специалистов.

По мнению губернатора, ЕГЭ, ОГЭ слабо способствуют формированию знаний школьника. Подход к экзаменам в виде тестов деструктивен, хотя и является общепринятым в мире. Тесты дают слабые знания по сравнению с принятым еще в СССР формате. Нужно не гнаться за Западом, а развивать собственный интеллектуальный иммунитет, сохраняя международный научный диалог.

Образование обязано систематизировать знания, объединять гуманитарные и точные дисциплины, развивать навыки, без которых нельзя представить работу в команде, построить карьеру.

На реализацию стратегии развития сферы образования ВО направят 32,7 млрд руб. Они пойдут на ремонт колледжей, детсадов, школ, образование профильных классов.

В этом году 152 тыс. человек получат соцподдержку, в том числе стимулы для студентов, учителей.





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