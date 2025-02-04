В Североморске открылась кулинарная студия «Кусочек счастья»



С помощью привлечения средств гранта «Губернаторский старт» в городе открыли кулинарную студию для детей. Здесь организуют праздники, досуг для семей, проводят кулинарные мастер-классы в основном по базовым рецептам приготовления блюд обыденной кухни. Также большое внимание уделяют выпечке, так как практика показывает, что дети с наибольшим удовольствием пекут торты, булочки, пироги. Панируется и продажа кондитерских изделий из Арктической кухни.



Грантовый проект был разработан ИП Евгений Перфильев. На выделенные деньги он смог заплатить за аренду помещения, рекламу, купить оборудование.



На церемонии открытия глава управления господдержки предпринимательства минразвития Арктики, экономики МО В. Гнатко отметила, что кулинарная студия станет прекрасной локацией для детского досуга. Здесь будет интересно, увлекательно, дети получат навыки, которые пригодятся в жизни. Всегда хочется что-то сделать своими руками, удивить близких. Умение вкусно готовить стоит приобрести не только девочкам, но и мальчикам. Открытие студии даст дополнительную возможность для неформального общения, поможет людям наладить коммуникацию, особенно если ребенок не очень общительный.

