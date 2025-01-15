В Коми открыта “горячая линия” “Пера. Путь героя”

Республика Коми >> Образование >> 16.02.2025

Официально запуск программы состоится 21 февраля, но “горячая линия” проекта уже работает, о чем рассказала А. Квашнева, ректор Коми республиканской академии госслужбы на совещания с координаторами отделения Фонда “Защитники Отечества”.

№ телефона проекта: 8 (800)-300-5670. Работать телефон будет только в будние дни в 9:00 - 17:00.

Квашнева рассказала о целях и работе проекта. Он создан для участников СВО, а его инициатором стал врио главы республики Р. Гольдштейн. Название проекта выбрали сами жители региона.

В. Дитц, глава Фонда “Защитники Отечества”, считает программу важной. У нее есть свои особенности. В частности, его схема скопирована у другой программы - “Время Героев”. Проект должен отправлять на подготовку потенциальных руководителей для последующего трудоустройства в органах муниципальной или госвласти. Пригодятся новые кадры и на других руководящих постах. Все обучающиеся должны быть участниками СВО.

Обучение по программе планируют проводить на базе Академии госслужбы и управления РК.





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