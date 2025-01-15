Губернаторский лицей откроется в Мурманске 1 сентября

Губернатор Мурманской области А. Чибис сообщил, что в Мурманске с нового учебного года будет работать новая школа - Губернаторский лицей. Он расположен на ул. Советской и в настоящее время находится в стадии строительства. Это важное событие для города, где в сфере образования долгое время был застой. В Мурманске около 30 лет учреждения образования не строились.



Движение началось только в прошлом году, когда в городе начали строить школу в Казарменном пер. К концу этого года ее должны достроить, а в 2026 г. ввести в эксплуатацию.



Сейчас на объекте обустроили арматурный каркас, забетонированы стены.



Напомним, что за время строительства подрядчика пришлось поменять из-за неудовлетворительной работы, из-за чего сроки сдачи здания затянулись. Впервые заговорили о возведении школы на 800 учеников еще в 2020 г. Площадь здания 16 тыс. квадратов.



Минстрой Мурманской области вернул резервному фонду 571 млн руб., так как объект вовремя не был построен. Но строительство продолжили, а всего на него потратили 1 млрд руб.