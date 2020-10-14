В сыктывкарских школах проведут дезинфекцию

Горадминистрация направила учреждениям образования поручение о соблюдении санитарных норм. Это связано со сдерживанием рост заболеваемости гриппом.



Школы обязаны пользоваться обеззараживанием воздуха и регулярно делать многоразовую влажную уборку, проветривать классы, проводить «входные фильтры» с измерением температуры.



Также нужно усилить дезинфекционный режим: обеззараживать посуду, воздух, поверхности с применением эффективных препаратов при вирусных заболеваниях.



Детские коллективы нужно разделить по возрасту, и если водном наблюдаются признаки эпидемии, их нужно изолировать. Школу №20 из-за высокого уровня заболеваемости решено закрыть.



Директоры школ должны каждый день анализировать темпы заболеваемости по классам и в целом, оперативно реагировать, проводить карантинные мероприятия.



Нужно уделить внимание анализу заболеваемости в школах на капитальном ремонте, дети которых временно размещены в других учебных заведениях.



В школах с высокой заболеваемостью учеников должна быть проведена «конечная дезинфекция» с привлечением спецорганизаций. Такой дезинфекции подлежат школы № 7, 38, 1, 27, 3, 15, 25, 34, Русская гимназия, Лицей №1.