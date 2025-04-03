Начался прием заявок на премию «Новая философия воспитания» в НАО

«Навигаторы детства» - проект, запустивший заявочную кампанию на 4 детскую премию «Новая философия воспитания». Ее организуют ФГБУ «Росдетцентр» и Минпросвещения РФ.



Задача конкурса – искать и поощрять советников по воспитанию координаторов «Навигаторов детства», учителей, родительских сообществ, людей, внесших огромный вклад в воспитание детей.



Особенность премии состоит в том, что претендентов должны выдвинуть их ученики. Все этапы поддерживает профильная комиссия, детский экспертный совет из школьников всей страны. Для выдвижения учителя на одну из номинаций, школьник или студент должен опубликовать рассказ о нем в группе школы, СПО, ВКонтакте. Советники директоров могут номинировать муниципальных координаторов.



Всего номинаций 10: «Навигатор детских открытий», «Навигатор профмаршрутов» «Вдохновитель команды» – главные из них. В 6 спецноминациях могут принимать участие директора школ, СПО, учителя допобразования, начальных классов, которые участвуют в программе «Орлята России», члены Движения Первых, родительских комитетов, ветераны боевых действий, которые занимаются просветительством.