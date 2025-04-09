6 мая начнут формировать группы в вологодских детсадах

6 мая состоится комплектование детских групп в дошкольных учреждениях образования на 2025/2026 учебный год.



Всего в Вологде должны собрать 143 общеобразовательные группы и 66 адаптированных (дети с ограниченными возможностями). Списки будут доступны на сайте горадминистрации.



Если заявка подавалась через Госуслуги, автор получит извещение в личном кабинете. Если ребенка в списке нет, следует обратиться в Управление горобразования, и специалисты найдут место в где-нибудь рядом с местом проживания.



Заммэра Вологды по соцвопросам И. Гуляева рассказала, что составление списков пройдет в автоматическом режиме подсистемы «Электронный детский сад» ГИС «Образование». Делая распределение системой учитываются следующие факторы:



- дата подачи заявки;

- предпочтение во времени зачисления;

- выбор учреждения.



Если по результатам основного комплектования ребенка в списке не оказалось, родителям надо предоставить до 4 июня документы в детсад. Оставшиеся места распределяются после 15 июня.



При возникновении вопросов по процессу распределения квот, родители могут принять участие в онлайн-конференции 10 апреля в 18.00 в группе Горродсовета в соцсетях. На вопросы будут отвечать специалисты горуправления образования Вологды.