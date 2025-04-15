В Коми в 3 раза вырос интерес к обучению вождению
В марте текущего года интерес жителей Коми к урокам вождения поднялся на 118%, а самый большой спрос зафиксирован на уроки на учебной площадке — всего за 1 месяц востребованность услуги поднялась на 201%.
На уроках новичкам помогают в освоении базовых навыков управления авто, учат запускать двигатель, правильно тормозить и газовать.
Также новички активно интересовались обучению парковке. Оказывается для многих припарковаться, никуда не врезавшись, большая проблема, а ездить для них гораздо проще, чем парковаться. Спрос на обучение парковки вырос на 109%. Пользовался популярностью и маршрут дом - работа. Отработка маршрута стала востребованнее на 98%.
На 16% больше людей стало интересоваться восстановлением водительских навыков после зимы, потому что зимой за руль не садились. Начинающие водители ищут инструкторов вождения для экзаменационного маршрута (+36%). Стоимость занятия с автоинструктором колеблется от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб./час. Не самые дешевые цены, но обучение вождению никогда не было доступным.
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