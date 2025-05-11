В Коми готовятся к ЕГЭ-2025

Республика Коми >> Образование >> 11.05.2025

В 2025 г. в Коми Единый госэкзамен собираются сдавать 3,7 тыс. 11-классников.

Сдача ЕГЭ запланирована на 23 мая - 4 июля. Выпускники могут улучшить свой результат 3 или 4 июля и только по одному предмету.
Чтобы получить аттестат выпускник обязан сдать экзамен по математике (либо базовый, либо профильный) и русскому языку.

Поступающий в вуз должен также сдать ЕГЭ по еще одному предмету на выбор.

Традиционно в Коми в качестве третьего предмета выбирают обществознание, историю, информатику и биологию, а в списке экзамена по иностранному языку помимо французского, английского и немецкого есть и китайский.

Итоговая аттестация состоится для 3760 11-классников. ЕГЭ сдадут 3698 человек, государственный выпускной — 59. Все экзаменационные локации прошли проверку. Во всех есть онлайн-видеонаблюдение, оборудование для сканирования и печати результатов. Будет организовано дежурство медработников и полицейских. В регионе для проведения экзаменов задействовано 2042 человека, прошедших федеральное обучение.







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