5 млрд. руб. в 2025 г. направлено на ремонт образовательных учреждений Вологды

В области проходит обновление детсадов, школ, техникумов, колледжей по Губернаторским и другим федеральным и региональным программам.



Их цель - за 5 лет привести учреждения образования в соответствие со стандартами обучения. В 2025 г. уже отремонтировали 102 объекта: 9 детсадов, 53 школы, 40 зданий, принадлежащих колледжам, техникумам. На обновление выделен 32 млрд руб. из федеральной и областной казны. Эти деньги пошли на оборудование, обеспечение процесса обучения, соцподдержку учителей, учеников.



По губернаторской программе «Детям Вологодчины — комфортное обучение!» модернизируют 28 школ, 7 садиков, 38 объектов среднего профобразования. Все остальные заведения обновят по нацпроектам «Семья», «Молодежь и дети».



Уже окончены работы в Сазоновской, Ботовской, Климовской, Тоншаловской, СШ № 15, № 2, «Корабелах Прионежья», корпусе, общежитии Устюженского политеха, оздоровительном образовательном центре «Лесная сказка» и центре «Авангард».



По плану в 2026-2027 гг. нужно сделать капремонт в 49 образовательных учреждениях на 3,4 млрд руб. в рамках 3-х проектов регионального значения с привлечением федеральных средств.