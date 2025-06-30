196 вологодских выпускников получили золотые и серебряные медали

Вологодская область >> Образование >> 30.06.2025

В Вологде прошла церемония награждения отличившихся выпускников школ. Их собрали в «Русском доме», где ребят поздравил мэр А. Накрошаев.

Не все выпускники-медалисты будут поступать в местные вузы. Большинство поедет в ведущие университеты страны, например в МГИМО, Высшую школу экономики. Но есть и те, кто останется, потому что не все школьники еще решили, какому направлению посвятить свою жизнь. Многим страшно переезжать в другой город, тем более не по соседству, и не иметь возможности видеть близких хотя бы на выходные.

Из выпускников, планирующих поступать в ведущие вузы, большинство едет в Москву и Санкт-Петербург, так как считают, что там можно получить лучшие знания, а перспективы устроиться на престижную высокооплачиваемую работу гораздо выше, чем в Вологде.

ЕГЭ в городе сдавали 1355 выпускников по 16 предметам. В 2025 г. по итогам экзаменов 196 человек получили медали: 101 серебряная, 95 золотых. 29 человек из школ и многопрофильного лицея набрали по 100 баллов за ЕГЭ. 2 набрали максимум по 2-м дисциплинам – К. Соболева из СШ №14 и В. Ставских из многопрофильного лицея.







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