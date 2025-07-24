4 учеников НАО стали участниками конкурса Знание.Лектор

4 ребят из округа отправили заявки на 5-й сезон конкурса, организованный обществом «Знание». Также в проекте могут принять участие уже получившие образование и работающие в различных областях.



До 30 июля желающие еще имеют возможность подать заявку на портале «Знания».

Российский конкурс позволяет найти талантливых просветителей, создать возможности их профессионального роста. Всего за время существования проекта в нем отметились 40 тыс. человек, представляющие 89 регионов. Они прослушали 14 тыс. лекций.



5 сезон в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в качестве наставников предложит известных госдеятелей, руководителей из культурной сфер, медиа, образования. Они проведут консультации в режиме онлайн для 2 тыс. участников.



За статус лучшего лектора РФ будут бороться 4196 человек, которые уже сами организуют лекции.



Среди наставников будут глава Россотрудничества Е. Примаков, советник Президента Е. Ямпольская, спецпредставитель Президента по культурному сотрудничеству М. Швыдкой, глава ФА по делам молодёжи Г. Гуров, замминкульта С. Першин.



