Студенты и школьники НАО принимают участие в конкурсе «Научная Вселенная»

Молодежи есть за что побороться, поскольку редко выпадает возможность побывать на космодроме, а именно это сможет сделать победитель.



В конкурсе участвуют лица 14 - 27 лет, интересующиеся инновациями, наукой и технологиями. У каждого есть шанс проверить навыки и знания, поработать с кейсами ведущих ученых.



Можно выбрать один из 9 треков: биотехнологий, генетики, ИИ, освоение космоса и др. Каждый дает возможность окунуться в научные направления, получить уникальные навыки, принять участие в решении актуальных задач лидеров отрасли.



«Научная Вселенная» - это не только конкурс. Участники могут посетить вебинары с экспертами, обменяться опытом с учеными, озвучить свои идеи.



Победителям вручат призы, подарки от партнеров конкурса. На космодром смогут поехать победители всех 9 направлений.



Регистрация участников конкурса доступна до 24 августа.



Справка. «Научная Вселенная» рассчитана на талантливую молодежь и реализуется на грант Минобрнауки РФ в рамках проекта «Наука побеждать».













