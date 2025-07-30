Студенты и школьники НАО принимают участие в конкурсе «Научная Вселенная»

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 30.07.2025

Молодежи есть за что побороться, поскольку редко выпадает возможность побывать на космодроме, а именно это сможет сделать победитель.

В конкурсе участвуют лица 14 - 27 лет, интересующиеся инновациями, наукой и технологиями. У каждого есть шанс проверить навыки и знания, поработать с кейсами ведущих ученых.

Можно выбрать один из 9 треков: биотехнологий, генетики, ИИ, освоение космоса и др. Каждый дает возможность окунуться в научные направления, получить уникальные навыки, принять участие в решении актуальных задач лидеров отрасли.

«Научная Вселенная» - это не только конкурс. Участники могут посетить вебинары с экспертами, обменяться опытом с учеными, озвучить свои идеи.

Победителям вручат призы, подарки от партнеров конкурса. На космодром смогут поехать победители всех 9 направлений.

Регистрация участников конкурса доступна до 24 августа.

Справка. «Научная Вселенная» рассчитана на талантливую молодежь и реализуется на грант Минобрнауки РФ в рамках проекта «Наука побеждать».










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