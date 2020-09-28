В Оксино в 2028 г. построят школу-сад

Это решение утвердила и. о. губернатора НАО И. Гехт после визита в Пустозерский сельсовет, где местные жители рассказали о необходимости нового учреждения.



В Оксино всего 42 школьника 1-9 классов, пятеро из которых из Хонгурея. Эти дети вынуждены жить в интернате. Обучение проводится в экс-здании дома престарелых, а не в школе, что не устраивает ни детей, ни их родителей, ни самих учителей. Поселок нуждается в нормальной школе, небольшой, но именно школе, и желательно с детским садом.



Гехт заверила, что школу-сад построят, но на это нужно время. Нужно создать проект, утвердить, реализовать, а это минимум 3 года. За это время многие дети уже завершат обучение. Также такая проволочка по времени связана с тем, что есть еще ветхие здания почти вековой давности, которые требуют ремонта и реконструкции безотлагательно. На все проекты сразу найти деньги трудно.



По плану школа в Оксино должна была переехать на место амбулатории в ближайшее время, но селяне решили подождать отдельного здания для школы, чтобы вопрос опять не повис в воздухе. Ждать придется 3-4 года, и это только предварительные расчеты.





