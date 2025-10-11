Ученики и учителя школы в Новой Вилги игнорируют осмотр после вспышки инфекции

Республика Карелия >> Образование >> 11.10.2025

По причине такой безответственности родителей учеников и сотрудников школы закрыта и школа, и местная амбулатория.

Возобновить работу школу Новой Вилги в Прионежском районе после норовируса можно только после провели медиками всех причастных к деятельности школы, но по данным поселковой администрации никто к врачам не идет.

Лишь малая часть преподавателей и детей прошли проверку. Если ситуация не изменится, фельдшерам придется ходить по домам, а это огромная работа, нагрузка и временные затраты. Сейчас помощь медикам нужна многим, а им придется выполнять отвлекающую от прямых обязанностей работу из-за безответственности горожан.

В амбулатории пришлось приостановить плановый прием, многие не могут попасть на плановую операцию, получить помощь при серьезных заболеваниях. За такую безответственность учителей, детей и их родителей стоило бы их наказывать штрафами, потому что от их бездействия могут погибнуть люди.

В школе Новой Вилги на прошлой неделе обнаружена вспышка кишечной палочки. Острую инфекцию обнаружили у 27 детей начальных классов. Одного пришлось госпитализировать в РИБ, остальные лечились амбулаторно. По факту массового заболевания Следком Карелии возбудил уголовное дело.







Рекомендуем по теме:

В Оксино в 2028 г. построят школу-сад

В Емве закрыли школу на карантин

Библиотечный фонд вологодской школы №30 пополнился за счет родителей школьников

В Петрозаводске учителям выписали премии, но отдали

Школы Коми на пятидневку не перейдут

Нарьян-марские школы перешли на электронные дневники


187 млн руб. долгов накопили жители Вологодчины за свет

«Три дня дождя» не хотят возвращаться в Архангельск

Как протокол TRNSPYRE 5.1 делает безопасность криптоактивов простой

Сбормобиль возвращается в Петрозаводск

В Коми закрываются на карантин образовательные организации

В Мурманске откроется Центр промышленной медицины

Зачем туристы едут в Мурманскую область
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета