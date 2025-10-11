Ученики и учителя школы в Новой Вилги игнорируют осмотр после вспышки инфекции

По причине такой безответственности родителей учеников и сотрудников школы закрыта и школа, и местная амбулатория.



Возобновить работу школу Новой Вилги в Прионежском районе после норовируса можно только после провели медиками всех причастных к деятельности школы, но по данным поселковой администрации никто к врачам не идет.



Лишь малая часть преподавателей и детей прошли проверку. Если ситуация не изменится, фельдшерам придется ходить по домам, а это огромная работа, нагрузка и временные затраты. Сейчас помощь медикам нужна многим, а им придется выполнять отвлекающую от прямых обязанностей работу из-за безответственности горожан.



В амбулатории пришлось приостановить плановый прием, многие не могут попасть на плановую операцию, получить помощь при серьезных заболеваниях. За такую безответственность учителей, детей и их родителей стоило бы их наказывать штрафами, потому что от их бездействия могут погибнуть люди.



В школе Новой Вилги на прошлой неделе обнаружена вспышка кишечной палочки. Острую инфекцию обнаружили у 27 детей начальных классов. Одного пришлось госпитализировать в РИБ, остальные лечились амбулаторно. По факту массового заболевания Следком Карелии возбудил уголовное дело.







